السوداني و السيسي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لايقاف العدوان على غزة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ضرورة التعاون بين مختلف الاطراف لايقاف العدوان على غزة".

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني اجرى ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع السيسي ، جرت، خلاله مناقشة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والتنموية".

كما بحث السوداني والسيسي القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة، واكدا ضرورة التعاون بين مختلف الاطراف لايقاف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحوارات لتثبيت الامن والاستقرار الاقليمي.