وزير الدفاع يصل إلى باريس ويلتقي نظيره الفرنسي

وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، إلى الجمهورية الفرنسية، اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه وفد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان" في إطار الزيارة التقى الوزير بنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع أهم ما يتعلق بالوضع الأمني الإقليمي، ودور التحالف الدولي في العراق، كما تم التباحث بدور بعثة حلف الناتو في العراق خاصة وان جمهورية فرنسا ستستلم مهام رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق خلال شهر أيار القادم، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني.

وتابع البيان" بحث الطرفان تفاصيل العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية والفرنسية والخاص بتجهيز قيادة طيران الجيش العراقي بعدد من طائرات نوع كراكال، إضافة إلى متابعة تنفيذ العقد الخاص بتجهيز قيادة الدفاع الجوي العراقي برادارات الدفاع الجوي