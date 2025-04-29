السوداني يعزي بزشكيان بضحايا حادثة بندر عباس

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة الحريق في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان " أن "السوداني أعرب، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، عن تضامن العراق مع أهالي الضحايا".

كما أبدى رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، "استعداد العراق التام لتقديم أي مساعدة طبية طارئة ممكنة لعلاج المصابين، مع خالص مشاعر العزاء لعموم الشعب الإيراني، وجميل التمنيات للجرحى بسرعة التشافي".