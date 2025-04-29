الحشد الشعبي يلقي القبض على تاجر مخدرات دولي في الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات الدوليين، خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان أن "مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في الهيئة لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت عملية نوعية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخـدرات الدوليين".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، حيث انطلقت قوة من المديرية إلى المنطقة المستهدفة، وتم نُصب كمين محكم أدى إلى القبض على المدعو (م .ح) وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخـدرة".