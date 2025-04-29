اعتقال شخص اشترى 1147 بطاقة ناخب لبيعها على المرشحين لاحقاً في نينوى

أعلنت محكمة استئناف نينوى، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم بالجرم المشهود وهو يتاجر بـ1147 بطاقة ناخب في محافظة نينوى.

وقالت رئاسة المحكمة في بيان إن "جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على متهم متلبسا بجريمة بيع وشراء 1147 بطاقة ناخب ومبلغ عشرون مليون دينار عراقي، بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختص بقضايا الجهاز".

وأضافت، أن "المتهم وبعد تدوين أقواله، اعترف على قيامه بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين بشراء بطاقات الناخبين من مناطق مختلفة في محافظة نينوى استعدادا لبيعها لبعض المرشحين عند اقتراب الانتخابات بأسعار مضاعفة واتخاذ الموضوع كتجارة".

وأكدت "اتخاذ الإجراءات بحقه وفق أحكام المادة 40 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل".