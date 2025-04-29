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مصدر أمني يكشف تفاصيل استهداف البيشمركة بـ 3 مسيّرات في دهوك


كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، تفاصيل جديدة بشأن عملية استهداف قوات البيشمركة بثلاث طائرات مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محافظة دهوك.

وقال المصدر إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء استهداف قوات البيشمركة"، مبينًا أن "هناك جناحًا داخل الحزب يرفض عملية السلام والمفاوضات الجارية مع تركيا ونزع السلاح، وهو من نفذ الهجوم، وهو ما ألمح إليه بيان مجلس أمن إقليم كردستان دون تسميته صراحة".

وأضاف أن "الجهات الأمنية مستمرة في التحقيق وجمع الأدلة لتحديد تفاصيل إضافية عن نوعية الطائرات المستخدمة ومسارها قبل تنفيذ الهجوم".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن طائرة مسيرة قصفت قوات البيشمركة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك للمرة الثالثة خلال 24 ساعة فقط، مشيراً إلى وقوع إصابات جديدة في صفوف القوات المستهدفة.

وكانت قوات البيشمركة قد تعرضت منذ يوم أمس الاثنين إلى سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة مجهولة المصدر في قضاء العمادية، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها.

وعلق مجلس أمن إقليم كردستان على الهجمات في بيان رسمي، مؤكداً أن "البيشمركة مستعدون لمقاومة أي مؤامرة وهجوم للعدو بإرادة من حديد"، بحسب تعبيره.

وأضاف البيان أن "بعض الأحزاب والجماعات تحاول تعطيل عملية السلام والاستقرار في المنطقة، مع اقتراب عملية السلام في تركيا، ومؤتمر الأحزاب الكردية في سوريا، وعملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان".

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مصدر أمني يكشف تفاصيل استهداف البيشمركة بـ 3 مسيّرات في دهوك
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