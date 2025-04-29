محافظة الديوانية: وضع حجر الأساس لتأهيل أربع مناطق في قضاء الحمزة

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لتأهيل أربع مناطق ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي بقضاء الحمزة في المحافظة، إذ ذكرت الوكالة الرسمية، إن "محافظ الديوانية وفريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية وضعا حجر الأساس لتأهيل أربع مناطق في قضاء الحمزة، وهي منطقة السادة الأميال، ومنطقة جامع المصطفى، ومنطقة خيري، وحي الجامعة، بهدف تقديم الخدمات لأكثر من 7000 وحدة سكنية كانت تعاني من نقص في الخدمات، ليستفيد منها أكثر من 350 ألف نسمة من سكان تلك المناطق".

كما ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة الديوانية تحظى باهتمام مباشر برعاية رئيس الوزراء، وأن المناطق كافة ستشملها أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي لتوفير كل متطلبات البنى التحتية"، مبيناً أن "لدينا خططاً مستقبلية شاملة لكافة المناطق المحرومة من الخدمات، كما وضعنا جدولاً زمنياً يشمل جميع المحافظات".

بالمقابل، ثمن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "جهود رئيس الوزراء وفريق الجهد الخدمي لما قدموه من خدمات تصب في مصلحة أبناء الديوانية والمناطق المحرومة، من خلال مشاريع البنى التحتية والأعمال التي نفذت في العديد من المناطق التي تعاني من قلة وانعدام الخدمات".