محكمة تحقيق الكرخ تباشر اجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب للخنجر

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، المباشرة باجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.

وذكر بيان للقضاء الاعلى ان "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، باشرت اجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر الذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون".

ونوه الى، ان "رئاسة الادعاء العام تلقت طلبا من النائبين محمد جاسم الخفاجي وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الموضوع".

واثار تسجيل منسوب لرئيس حزب السيادة (خميس الخنجر)، الذي تضمن عبارات واتهامات ضد الطبقة السياسية الشيعية وتوليها للحكم في العراق بعد عام 2003، الجدل في الرأي العام.

وتضمن المقطع الصوتي المنشور، السبت الماضي، حديثاً نُسب للخنجر، ويقول فيه: "منذ عام 2003 الحكم هو للميليشيات، وي سيطرت على كل مفاصل الدولة، ونحن (السنة) مهمشون، ومن دون توازن لن تكون هناك دولة ولن يستقر البلد" مضيفا "الحكم يجب أن يصير لنا، ولا أحد يزايد علينا".

وقال الخنجر بحسب التسجيل الصوتي المسرب المنسوب له في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، :"إن الحكم بعد عام 2003 لم يخلق دولة، بل خلق كيان طائفي مسيّس و(شروكي) يستخدم داخل المؤسسات لمصالحه، وهم يحكمون لمصالحهم باسمهم، والمحاصصة التي يسمونها (توافق) التي هي حكم (المشركة) هي سبب الخراب".

ويضيف "إذا لم يحدث تغير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين كل المكونات فنحن مقبلون على انهيار أكبر من ذاك الذي شهدناه، وإذا لم يعُد الحكم للسنة والمشركة تترك الحكم فالبلد سينقلب رأساً على عقب" حسب الكلام المنسوب للخنجر.