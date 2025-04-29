الأخبار

محكمة تحقيق الكرخ تباشر اجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب للخنجر


أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، المباشرة باجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.

وذكر بيان للقضاء الاعلى ان "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، باشرت اجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر الذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون".

ونوه الى، ان "رئاسة الادعاء العام تلقت طلبا من النائبين محمد جاسم الخفاجي وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الموضوع".

واثار تسجيل منسوب لرئيس حزب السيادة (خميس الخنجر)، الذي تضمن عبارات واتهامات ضد الطبقة السياسية الشيعية وتوليها للحكم في العراق بعد عام 2003، الجدل في الرأي العام.

وتضمن المقطع الصوتي المنشور، السبت الماضي، حديثاً نُسب للخنجر، ويقول فيه: "منذ عام 2003 الحكم هو للميليشيات، وي سيطرت على كل مفاصل الدولة، ونحن (السنة) مهمشون، ومن دون توازن لن تكون هناك دولة ولن يستقر البلد" مضيفا "الحكم يجب أن يصير لنا، ولا أحد يزايد علينا".

وقال الخنجر بحسب التسجيل الصوتي المسرب المنسوب له في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، :"إن الحكم بعد عام 2003 لم يخلق دولة، بل خلق كيان طائفي مسيّس و(شروكي) يستخدم داخل المؤسسات لمصالحه، وهم يحكمون لمصالحهم باسمهم، والمحاصصة التي يسمونها (توافق) التي هي حكم (المشركة) هي سبب الخراب".

ويضيف "إذا لم يحدث تغير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين كل المكونات فنحن مقبلون على انهيار أكبر من ذاك الذي شهدناه، وإذا لم يعُد الحكم للسنة والمشركة تترك الحكم فالبلد سينقلب رأساً على عقب" حسب الكلام المنسوب للخنجر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يلقي القبض على تاجر مخدرات دولي في الانبار
اعتقال شخص اشترى 1147 بطاقة ناخب لبيعها على المرشحين لاحقاً في نينوى
مصدر أمني يكشف تفاصيل استهداف البيشمركة بـ 3 مسيّرات في دهوك
محافظة الديوانية: وضع حجر الأساس لتأهيل أربع مناطق في قضاء الحمزة
محكمة تحقيق الكرخ تباشر اجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب للخنجر
نائب رئيس القضاء الإيراني في بغداد لبحث التعاون القضائي
هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب شمال كركوك
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
أدوية سامراء تعلن إنتاج أول مستحضر لعلاج مرضى السكري
النجف الأشرف: الكشف عن مشروع استراتيجي لتحويل بحر النجف إلى منتجع سياحي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك