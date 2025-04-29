نائب رئيس القضاء الإيراني في بغداد لبحث التعاون القضائي

وصل نائب رئيس السلطة القضائية في إيران القاضي ناصر سراج، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة رسمية، إذ ذكر إعلام القضاء في بيان، إن رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر أستقبل نائب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية القاضي ناصر سراج.

وأضاف البيان، أن"زيارة نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية إلى بغداد برفقة وفد قضائي رفيع المستوى تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم القضائية المبرمة بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد البيان، أنه" شارك في الاستقبال المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام لطيف حسين.