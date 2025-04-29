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أدوية سامراء تعلن إنتاج أول مستحضر لعلاج مرضى السكري


صرّحت إدارة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج أول مستحضر دوائي لعلاج مرضى السكري، إذ ذكر مدير الشركة العامة لصناعة الأدوية محمد عبد القادر النعيمي للوكالة الرسمية، إن "الشركة نجحت وللمرة الأولى بإنتاج حبوب "كلمي–م" (GLIMEE-M) الخاصة بعلاج داء السكري من النوع الثاني بالتعاون مع شركة أرض الريم المستثمرة ما يعكس قفزة علمية وصناعية متطورة في هذا المجال".

وأضاف أن "ملاكات الشركة تمكنت من إنتاج 250 ألف حبة من المستحضر الجديد الذي أثبت فاعليته الكبيرة في خفض نسبة السكر في الدم".

فيما لفت الى أن "إنتاج المستحضر الجديد جاء ثمرة جهد بحثي وتطبيقي متميز لملاكات الشركة في أقسام البحث والتطوير والسيطرة النوعية وقسم الحبوب".

وتابع أن "الكميات التجريبية التي تم إنتاجها أظهرت نتائج علاجية تضاهي المنتجات الأجنبية المستوردة من حيث الجودة والفاعلية"، مبيناً أن "عملية التصنيع للمستحضر العلاجي تمت وفق أحدث المواصفات العالمية وباستخدام مواد أولية ذات مناشئ رصينة وبطرق تعبئة متطورة تواكب المعايير الدولية".

كذلك أكد أن "الشركة باشرت بإجراءات تسجيل المستحضر لدى وزارة الصحة العراقية تمهيداً لطرحه في السوق المحلية قريباً"، مشدداً على "التزام شركة أدوية سامراء التام بدعم البرنامج الحكومي الهادف إلى توطين الصناعة الدوائية وتوفير أدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلائم دخل المواطن العراقي".

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أدوية سامراء تعلن إنتاج أول مستحضر لعلاج مرضى السكري
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