النجف الأشرف: الكشف عن مشروع استراتيجي لتحويل بحر النجف إلى منتجع سياحي

صرّحت إدارة محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إنجاز التصاميم النهائية لتحويل بحر النجف الى منتجع سياحي، إذ ذكر مدير الموارد المائية في المحافظة شاكر فايز العطوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "التصاميم النهائية لتحويل بحر النجف، وهي جزء من مشروع كفل- شنافية الإروائي، إلى منتجع سياحي قد تم الانتهاء منها مؤخراً، وستعرض على محافظ النجف الأشرف للموافقة عليها".

وأضاف أن "تحويل البحيرة الى منتجع سياحي ومتنفس طبيعي للعوائل يأتي ضمن خطة تنفيذية تبدأ في 2025، وتتضمن كذلك حماية البساتين من ارتفاع مناسيب المياه".

وأشار الى أن "المشروع سيعزز جمالية المنطقة، ويخلق بيئة مناسبة للأسماك والطيور المهاجرة، إضافة إلى تطوير استثمارات سياحية أفقية وعمودية مستوحاة من نماذج عالمية مثل بحر قزوين والنيل".

كما أوضح أن "سداد بحيرة النجف تستوعب مياه المبازل الواردة من المناطق الزراعية في ناحية الحيرة، ومياه السيول والأمطار القادمة من بادية النجف، فضلاً عن المياه الفائضة من الآبار في منطقتي الرهيمة والعزية وباقي المناطق الأخرى ".

فيما بيّن أن "المدينة السياحية هي جزء من منطقة “الطارات” وتمتد لمسافة 2 كيلومتر، وتشكل منتجعًا سياحيًا للأهالي، إلى جانب السداد التي تحمي بساتين بحر النجف على نهر الغازي وأبو جذوع بطول 5 و7 كيلومترات على التوالي، وتعمل هذه السداد على حماية النخيل والبساتين أثناء ارتفاع مناسيب المياه ".

وتابع أن "تنفيذ المشروع سيتم عن طريق هيئة الاستصلاح، حيث سيكون إنشاء السداد جزءًا أوليًا، على أن يتم استكمال باقي الأجزاء عند الشروع في استصلاح منطقة بحر النجف ضمن مشروع كفل-شنافية، خصوصًا بعد استكمال افتتاح ناظم أبو صخير عام 2021، الذي يغذي هذه المنطقة".