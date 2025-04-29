وزارة التجارة تنفي وجود معجون طماطم فاسد في البطاقة التموينية

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، معجون الطماطم الموزع يخضع لفحوصات دقيقة وفق المواصفات العالمية، داعية الى عدم تصديق الشائعات بشأنه، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "آليات فحص معجون الطماطم تجري وفق القياسات العالمية والضوابط العراقية"، مشيراً إلى أن "كميات المعجون التي توزع للمواطنين من النوعيات الجيدة جداً، بعضها من المنتج الوطني العراقي وبعضها مستورد".

وأضاف حنون، أن "الفيديو المتداول الذي يذكر بأن معجون الطماطم مادة غذائية فاسدة ويحتوي على الدود عند فتحه عارٍ عن الصحة، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا الفيديو نؤكد أنه لم يعرض نوعية المعجون الموزع الذي هو خاص بوزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية، ولم يتم ذكر اسم المحافظة، وبالتالي نؤكد أن هذا الموضوع هو للاستهلاك الإعلامي".

كما دعا حنون المواطنين إلى "عدم تصديق مثل هكذا فيديوهات كونها تسهم في عدم استقرار تجهيز البطاقة التموينية والاساءة لجهود هذه الوزارة، كما ندعو أيضاً من توجد لديه هكذا كميات إلى إبلاغ دوائر الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات".

فيما لفت إلى أن "ما عرض لا يرتبط بوزارة التجارة بأي شكل، فنحن نقوم بعمليات فحص دقيقة جداً باستخدام مختبرات متقدمة حاصلة على شهادة الايزو العالمية، ويتم فحص معجون الطماطم على مدى 14 يوماً في مختبرات خاصة"، مؤكداً أنه "من غير الممكن أن ترسل عبوة واحدة بهذه الطريقة، ولو كانت هذه الكميات موجودة لحصل ما حصل، ومع ذلك نؤكد أن الغرض من الموضوع هو الاستهلاك الإعلامي والدفع الاساءة إلى وزارة التجارة".