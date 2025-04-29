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مستشار الأمن القومي يؤكد دعم الحكومة لاستمرار عمل بعثة الناتو


 

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية تدعم استمرار عمل بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستشارية في البلاد بما يلبي احتياجات الوزارات والأجهزة الأمنية العراقية مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في المرحلة المقبلة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن الأعرجي استقبل، في مكتبه اليو قائد بعثة الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس بحضور سفيرة البعثة جولييت غوندي وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

كما أوضح البيان أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي عالي المستوى المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في بغداد.

كذلك بحث الجانبان تطوير البرامج التدريبية طويلة الأمد ودعم وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في برنامج بناء القدرات الذي تقدمه بعثة الناتو وسبل توسيع هذا الدعم على المستوى الاستراتيجي.

فيما لفت الأعرجي خلال اللقاء إلى أن الحكومة العراقية تنظر بإيجابية إلى الشراكة مع بعثة الناتو وتحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرات القوات الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية.

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