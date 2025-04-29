مسيرة تستهدف البيشمركة لليوم الثاني في دهوك

صرّح مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، 29 نيسان 2025 بان طائرة مسيرة قصفت قوات البيشمركة في محافظة دهوك مجددا، إذ للمرة الثالثة وخلال 24 ساعة فقط، قصفت طائرة مسيرة قوات البيشمركة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وأشار الى انباء عن وقوع اصابات جديدة.

وكانت قوات البيشمركة في قضاء العمادية في دهوك قد تعرضت ومنذ يوم أمس الإثنين الى هجمات بطائرات مسيرة – مجهولة المصدر- واسفرت عن اصابة عدد من عناصرها.

فيما علق مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، اليوم على الهجمات مشيرا الى ان البيشمركة مستعدون لمقاومة أي مؤامرة وهجوم للعدو بإرادة من حديد".

كما أضاف، في حين تقترب عملية السلام في تركيا، ومؤتمر الأحزاب الكردية في سوريا، وعملية تشكيل الحكومة الجديدة –في الاقليم- من الانتهاء، تحاول بعض الأحزاب والجماعات تعطيل عملية السلام والاستقرار في المنطقة بحسب البيان.