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قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمراً موسعاً لشيوخ ووجهاء عشائر (سبع البور)


ترأس قائد عمليات بغداد مؤتمراً موسعاً لشيوخ ووجهاء عشائر ومخاتير مناطق ناحية "سبع البور" بجانب الكرخ.

وذكر بيان للقيادة" انه ضمن النهج الذي تتبناه قيادة عمليات بغداد في التواصل مع كافة شرائح المجتمع البغدادي، ترأس الفريق الدرع الركن قائد العمليات، مؤتمراً تنسيقياً لشيوخ ووجهاء العشائر ومخاتير ناحية "سبع البور" والقرى والمناطق المحيطة بها، بحضور اللواء الركن رئيس اركان القيادة وعدد من ضباط هيئة الركن وقائمقام قضاء التاجي ومدراء الوحدات الادارية، بهدف تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المنجز الامني ومناقشة الواقع الخدمي والبلدي بما يضمن تذليل كافة المعوقات والمعاضل التي تواجه المواطنين قدر تعلقها بالجانبين الامني والخدمي بالتنسيق مع الوحدات الادارية والدوائر الحكومية المختصة.

واكد البيان" اهمية الدور الذي يقوم به شيوخ ووجهاء العشائر والمخاتير لإسناد القوات الامنية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطن.

 

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