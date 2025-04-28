السوداني يؤكد عزم الحكومة على إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، عزم الحكومة على إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك، تندرج ضمن حزمة المشاريع الجاري تنفيذها في عموم المحافظات.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى؛ للاطلاع على تفاصيل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية في المحافظة".

واوضح البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخدمي والمشاريع التنموية في جميع أقضية ونواحي المحافظة، وفقًا لما مخطط له في البرنامج الحكومي".

وأشار السوداني حسب البيان إلى، أن "الحكومة تعتزم إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك، تندرج ضمن حزمة المشاريع الجاري تنفيذها في عموم المحافظات"، مؤكدًا، "الاستمرار ببذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير مستوى الخدمات وتنشيط الواقع الاقتصادي في المحافظة".