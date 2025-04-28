مشتبه بإصابته بـ"الحمى النزفية" يهرب من مستشفى في ديالى قبل ظهور النتائج

كشف مصدر طبي، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، عن تفاصيل هروب شاب مشتبه بإصابته بمرض الحمى النزفية إحدى مستشفيات محافظة ديالى دون الحصول على إذن رسمي.

وقال المصدر إن "حالة اشتباه بمرض الحمى النزفية وصلت يوم أمس إلى مستشفى المقدادية العام لشاب في مقتبل العمر"، مبينًا أنه "تم أخذ عينات مخبرية منه لإرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد، بانتظار النتائج خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "الشاب غادر المستشفى دون الحصول على إذن من الطبيب المعالج أو الكادر التمريضي"، مشيرًا إلى أن "جميع بياناته ومعلوماته الشخصية موثقة في السجلات الرسمية، وفي حال ثبوت إصابته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادته إلى الردهة المخصصة لمثل هذه الحالات".

وأكد المصدر أن "الشاب حتى اللحظة يعتبر حالة اشتباه فقط، ولم يتم تأكيد إصابته بشكل رسمي بالحمى النزفية".

يُذكر أن محافظة ديالى سجلت، اليوم، أول حالة وفاة مؤكدة بمرض الحمى النزفية، لمصاب يبلغ من العمر 43 عامًا ويعمل قصابًا، وهو من سكان ناحية بهرز جنوب بعقوبة.