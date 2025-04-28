عمليات بغداد تلغي سيطرة السلاميات غربي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، عن إلغاء سيطرة السلاميات غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أن "الفريق الدرع الركن، قائد عمليات بغداد، أوعز خلال جولته الميدانية بإلغاء سيطرة (السلاميات) ضمن قضاء (سما الكاظمية)، على طريق (إبراهيم بن علي)، وتحويل إحدى مقرات السرايا إلى مكان آخر ملائم".

وأشارت القيادة، وفق البيان، إلى أنها "مستمرة برفع السيطرات وتقليل المظاهر المسلحة في مختلف مناطق وأحياء العاصمة بغداد، بعد تقييمها من الناحية الأمنية والخدمية".