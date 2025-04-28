مفاوضات معقّدة بين اليكتي والبارتي.. رئاسات ومناصب أمنية قيد التفاهم

تتواصل في إقليم كردستان مفاوضات مكثفة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسط محاولات لحسم توزيع الرئاسات والمناصب الحساسة، في وقت لا تزال بعض القضايا الخلافية معلّقة بانتظار المزيد من المشاورات.

وفي هذا السياق، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، عن أبرز ما دار في الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.

وقال كريم في حديث صحفي إن "الاتحاد الوطني طالب بالحصول على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بينما حسم الحزب الديمقراطي موضوع رئاستي الإقليم والحكومة لصالحه".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يطالب أيضاً بالحصول على رئاسة البرلمان، إلى جانب ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كردستان".

وأشار إلى أن "منصب مجلس أمن إقليم كردستان محسوم مع وزارة الداخلية لصالح الحزب الديمقراطي، فيما سيُخصص للاتحاد الوطني منصب وكيل مجلس الأمن، والذي سيكون مسؤولاً عن المؤسسات الأمنية في السليمانية وحلبجة".

وأكد كريم أنه "بانتظار البيان الختامي للاجتماع"، مشيراً إلى أن "هناك جزئيات عديدة لن يتم الإعلان عنها حالياً، وستُترك لجولات مفاوضات لاحقة بين الطرفين".

ويأتي هذا الحراك السياسي في إطار مساعٍ لتجاوز الخلافات المتراكمة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، تمهيداً لإعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري في الإقليم، خصوصاً مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار الضغوط الداخلية والخارجية لدفعهما نحو اتفاق مستقر وشامل.