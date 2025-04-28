وزير العدل: وصلنا إلى المراحل النهائية لإنشاء مجمع عدلي في نينوى

صرّح وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، عن الوصول الى مراحل نهائية لإنشاء مجمع عدلي في نينوى، فيما أشار الى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشاريع إصلاح الأحداث بالمحافظة، إذ ذكر شواني في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، "تشرفنا اليوم بزيارة محافظة نينوى والتقينا المسؤولين وعلى رأسهم المحافظ، حيث أن الحكومات المحلية في المحافظات جزء مكمل للحكومة الاتحادية"، مبينا أن "هناك تطوراً وأعمالاً ونهضة في مدينة الموصل".

وأضاف "عملنا على معالجة مشكلة عقارات الجمعيات التي تسمى عقارات دائرة التسجيل العقاري/ الزهور، وأوجدنا حلولاً تتطابق مع القوانين والقرارات"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء وجّه بعرض الحلول والآليات المقترحة من قبل وزارة العدل على إحدى جلسات مجلس الوزراء للتصويت عليها وإقرارها".

وتابع أنه "تم تنظيم تمليك دور الإيزيديين لساكنيها، حيث شكلنا لجاناً مشتركة وعملنا على الأرض بشكل عملي واستطعنا أن ننجز ذلك وتمكنا من منح السندات العقارية للمكون الإيزيدي"، موضحا "أننا أنجزنا توزيع الأراضي بين الناجيات وأكملنا هذا المشروع".

فيما بيّن أنه "تم افتتاح ملاحظية التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ في قضاء سنجار وأصدرنا قراراً باستحداث دائرة التنفيذ الثانية في الجانب الأيسر ستساهم في تنفيذ الخدمات والقرارات القضائية بشكل انسيابي وتم تأمين اأض لها".

كذلك أكد "أننا وصلنا الى المراحل النهائية لبناء مجمع عدلي بمنطقة باب الطوب وسننفذها عند حصول موافقة من الحكومة الاتحادية"، موضحا أنه "تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشاريع إصلاح الأحداث في نينوى"، كما ذكر أنه "سيتم نقل نزلاء أهالي الموصل الى أقرب مكان، لتخفيف معاناة ذويهم من السفر الى محافظات الجنوب".