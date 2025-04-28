رئيس الوزراء يلتقي السفير الإيطالي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل السفير الإيطالي لدى العراق، نيكولو فونتانا، حيث جرى التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

كما أكد السوداني بحسب البيان، عزم الحكومة على استكمال ما تم الاتفاق عليه مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الرسمية إلى العراق نهاية عام 2022، فضلا عن سعي العراق المستمر إلى تعميق العلاقات مع الجانب الإيطالي، مبينا "أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق اليوم، وكذلك التهيئة والإعداد لزيارته المرتقبة إلى روما.

بالمقابل، حمل السفير الإيطالي، دعوة إلى "رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، من أجل عقد اتفاقيات استراتيجية ثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية، وحل المسائل العالقة بين البلدين منذ الثمانينيات"، مبينا أن "تعاون العراق وإيطاليا أساسي ومحوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم.