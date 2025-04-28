وزير النفط يوجّه بتعزيز خزين الغاز استعدادا للصيف

وجّه وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاثنين، بتعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد استعدادا لفصل الصيف، حيث ذكر بيان للوزارة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، ترأس اليوم الاجتماع الرابع لهيئة الرأي لعام 2025، بحضور وكلاء الوزارة والمستشارين والمدراء العامين لشركات ودوائر القطاع النفطي، مبينا أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

وأكد السواد أهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، سواء عبر الغاز المنتج محليا أو المستورد، إلى جانب أنواع الوقود الأخرى، مشددا على ضرورة تعزيز خزين الغاز استعدادا لفصل الصيف لدعم منظومة الطاقة الكهربائية.

فيما أشاد بجهود الملاكات الفنية والهندسية والإدارة العليا لشركة المشاريع النفطية والتشكيلات المساندة لها، لتميزهم في تنفيذ مشروعي مد أنبوب نقل الغاز في البصرة والخاص بنقل الغاز المستورد، ومشروع مد أنبوب غاز المحمودية - بسماية ،المخصص لنقل الغاز إلى محطة بسماية الكهربائية".