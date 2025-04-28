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مفوضية الانتخابات تحدد آلية تصويت النازحين في الانتخابات


 

كشفت الجهات المختصة بالانتخابات والمهجرين في العراق اليوم الإثنين أن تصويت النازحين في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون داخل المخيمات حصرا  باستثناء نازحي سنجار الذين سيتمكنون من التصويت داخل أو خارج المخيمات، فقد أوضح عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات حسن هادي زاير أن النازح الذي يرغب في الانتخاب يجب أن يكون اسمه موجودا في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين وأن يكون من ضمن قواطع النزوح حصرا بأستثناء نازحي قضاء سنجار.

بالمقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير  أن النازحين يحق لهم التصويت داخل المخيمات فقط عدا نازحي سنجار الذين لهم الحق في التصويت داخل المخيمات وخارجها.

وأشار إلى أن عدد المخيمات المتبقية حاليا ليس كبيرا حيث تقتصر على بعض المخيمات في دهوك وأربيل في إقليم كردستان.

ويذكر أن عدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك يبلغ 15 مخيما يضم أكثر من 3300 نازح معظمهم من سكان قضاء سنجار الذين نزحوا بعد اجتياح مناطقهم من قبل مسلحي تنظيم داعش في عام 2014.

كما أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال مراسم يوم الصلاة الوطني الأربعاء الماضي أن أكثر من مليوني نازح قدموا إلى إقليم كردستان من باقي مدن ومناطق العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وفي ذات الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 15 مارس التزام الحكومة العراقية بإنهاء ملف نازحي سنجار وتنفيذ المشاريع لتسريع عودتهم وتأمين حياة كريمة لهم بالإضافة إلى اعتماد خطة طارئة لتلبية احتياجات المناطق المستهدفة في قطاعات المياه والكهرباء والتربية والصحة.

وفي 26 آذار/مارس الماضي قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية للدورة الحالية لمدة سنتين.

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مفوضية الانتخابات تحدد آلية تصويت النازحين في الانتخابات
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