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وزارة الاتصالات تعلن قرب إطلاق تطبيق تسهيل لتعقب وإنجاز معاملات المواطنين


أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن عام 2025  سيشهد إكمال عملية التحول الإلكتروني للخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، فيما أشارت الى قرب إطلاق تطبيق "تسهيل" لتعقب وإنجاز المعاملات، حيث ذكرت مديرة الشركة العامة لخدمات البريد والتوفير في الوزارة، زينب عبد الصاحب، للوكالة الرسمية، إن "العام الحالي سيشهد الانتهاء من مشروع تحويل الخدمات البريدية في الوزارة الى خدمات مؤتمتة، مشيرة الى أن المشروع بدأ العمل عليه منذ العام 2023 لمواكبة حجم التطور الحاصل عالمياً في خدمات البريد". 

وأضافت أن "عام 2025 سيشهد تطبيق آلية النافذة الواحدة في عمل الخدمات البريدية، حيث ستكون بموجب الآلية الجديدة مكاتب البريد محطة لتسلم معاملات المواطنين وتحويلها لمختلف دوائر الدولة". 

وأوضحت أن "البداية في تطبيق الآلية الجديدة ستكون من خلال التعاون مع وزارة الخارجية، حيث تعمل كوادر وزارة الاتصالات على إكمال الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية، وخلال فترة أسبوعين سنطلق الخدمة البريدية لتصديق الوثائق"، كما أشارت الى أن "الخطوة اللاحقة ستكون إتمام عملية الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إطلاق الخدمة البريدية الخاصة بوثائق المواطنين ومراسلاتهم الى هذه الوزارة بعد إرسال التعميمات اللازمة الى الجامعات والكليات المعنية".

وتابعت أن "وزارة الاتصالات ستطلق تطبيقاً جديداً بالتعاون مع القطاع الخاص، يمكن للمواطنين من خلاله تتبع سير معاملاتهم عبر خدمات البريد الإلكترونية من خلال منحهم (كيو ار كود) خاص بكل منهم".

فيما بيّنت أن "الوزارة ستطلق أيضاً خدمة (تسهيل) بالتنسيق مع لجنة تبسيط الإجراءات في مكتب رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتم تزويد الوزارة بسيارات ودراجات حديثة لتقديم أفضل الخدمات البريدية للمواطنين".

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وزارة الاتصالات تعلن قرب إطلاق تطبيق تسهيل لتعقب وإنجاز معاملات المواطنين
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