اللجنة العليا للإعمار والاستثمار تقرر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في واسط

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار، فيما اقرت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار إنشاء أكبر مزرعة زيتون في واسط، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "‏رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرت خلاله مناقشة الملفات والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".

كما أكد رئيس الوزراء، "ضرورة عمل اللجنة في تقليل الخطوات الإدارية، والمضي بتعزيز بيئة العمل الاستثماري في البلد"، مشدداً على "أهمية أن تتوجه الوزارات نحو مشاريع استثمارية تعمل على مبدأ تعظيم واردات الدولة، الذي يأتي ضمن منهج الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد إقرار عدد من المشاريع السكنية، كما أقر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية، ويعد هذا المشروع أحد مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى إسبانيا نهاية العام الماضي، التي التقى خلالها رئيس مجلس الزيتون العالمي".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الصحية، منها إنشاء مركز للفحص المبكر عن السرطان". كذلك وجّه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، "بدراسة المشروع من قبل وزارة الصحة وتقديم الدراسة إلى لجنة الاستثمار".