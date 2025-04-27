رئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية من ماكرون لحضور قمة نيس للمحيطات

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلمه دعوة رسمية للمشاركة في قمة نيس للمحيطات، إذ ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن اللقاء جرى في قصر بغداد، حيث أكد رئيس الجمهورية خلاله أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما أعرب الرئيس رشيد عن شكره للرئيس ماكرون على الدعوة، معربا عن أمله في أن تحقق القمة نتائج إيجابية تسهم في حماية البيئة وتنمية الاقتصاد العالمي.

بالمقابل، جدد السفير الفرنسي دعم بلاده للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيدا بدور بغداد الفاعل في دعم جهود ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.