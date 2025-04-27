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وزارة الداخلية تدرب اكثر من 9 آلاف ضابط في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب


 

صرّحت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن بدء خضوع أكثر من 9 آلاف ضابط برتبة ملازم لدورات تدريبية متخصصة في مجالات التحقيق والتدريب في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر الأمنية في الوزارة، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي أن الوزارة ستقوم برفد مراكز التدريب والتحقيق بضباط أحداث برتبة ملازم بعد أن يخضعوا لدورات تخصصية وأضاف أن الكوادر من الضباط الأحداث تفتقر إليها الوزارة خاصة في ظل وجود رتب متقدمة في صفوف الضباط حيث سيخضع هؤلاء الضباط لدورات متخصصة في مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب.

كما أكد البهادلي أن عدد الضباط الذين سيخضعون لهذه الدورات سيزيد عن 9 آلاف ضابط مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط سيكون لديهم الخبرات والطاقات والإمكانات العقلية التي ستساعد الوزارة في تعزيز أمن المواطن ومكافحة الجريمة أينما وجدت.

فيما لفت إلى أن بحسب رؤية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فقد تم إشراك هذه الرتب الصغيرة في المفاصل الحيوية والمهمة مثل مكافحة الجريمة ومكافحة تجار المخدرات إضافة إلى دورهم المهم في تعقب المجرمين والتحقيق معهم.

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وزارة الداخلية تدرب اكثر من 9 آلاف ضابط في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب
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