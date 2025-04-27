وزارة التجارة: أكثر من 20 مليون مواطن حدثوا بياناتهم التموينية عبر التطبيق الإلكتروني

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، بأن أكثر من 20 مليون مواطن حدثوا بياناتهم التموينية عبر التطبيق الإلكتروني، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "نسبة المحدثين للبطاقة الإلكترونية تجاوز 20 مليون مواطن في المحافظات التي جرت فيها عمليات التحديث"، مشيرا الى أن " المحافظات (واسط وديالى والديوانية) حققت نسبة 90% من عدد سكانها بقضية التحديث، فيما وصلت محافظات أخرى مثل الأنبار الى عتبة 77 – 80 % من عدد سكانها".

وأكمل أن "عمليات التحديث ستنطلق في البصرة وذي قار، وأيضاً في محافظة حلبجة ضمن الإقليم".

فيما دعت وزارة التجارة جميع المواطنين الى "ضرورة تسجيل بياناتهم في تطبيق البطاقة الإلكترونية للحفاظ على حقوقهم في الحصول على مواد البطاقة التموينية والتأكد من وجودهم ضمن هذا النظام".

كما لفتت الى أن "إجراءاتها الخاصة بالحد من التجاوز والتكرار بالبطاقة التموينية مستمرة وستنتهي بشكل كامل"، مؤكدة أن "مفردات البطاقة ستذهب الى مستحقيها بعد تفعيل التطبيق، مع المحافظة على المال العام من الهدر وتقديم الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية للمواطنين من نقل وحذف".

ادناه جدول اعداد المحدثين: