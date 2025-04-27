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رئيس الوزراء يوجّه بتحويل مؤسسات حكومية إلى النظام الرقمي خلال 6 أشهر


 

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحويل عدة مؤسسات حكومية إلى النظام الرقمي خلال مدة ستة أشهر، في إطار جهود العراق للتحول الرقمي والتخلص من الروتين الإداري والعمل الورقي، إذ ذكر نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي بأن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بأهمية تحويل اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعيين ومسجل الشركات وكتاب العدول الى الأتمتة لتسهيل عملية تسجيل المواطن والتاجر من خلال التطور التكنولوجي".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء، أصدر الأمر الديواني برئاستنا وعضوية الغرف التجارية ومسجل الشركات والبنك المركزي وكتاب العدول، وشرعنا بعدة اجتماعات وصوتنا على تحويل غرفة تجارة بغداد للتحول الرقمي ووصلنا لمراحل متقدمة".

وأضاف أنه "في المرحلة المقبلة سنعلن عن أتمتة اتحاد الصناعات، وبذلك سيكون العراق متجها نحو التحول الرقمي والانتهاء من العالم الورقي واستخدام التطبيقات عبر الهاتف النقال والمنصات الإلكترونية للتخلص من الروتين".

كما أوضح أن "رئيس الوزراء، وجه بالانتهاء من تحويل المؤسسات المشار إليها الى التحول الرقمي خلال مدة زمنية أمدها ستة أشهر، مبينا أن "اللجنة بدأت عملها بشكل جدي وتفاوضنا مع شركات لإعطاء أفضل صورة، والمستفيد الأول هو المواطن والتاجر العراقي.

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رئيس الوزراء يوجّه بتحويل مؤسسات حكومية إلى النظام الرقمي خلال 6 أشهر
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