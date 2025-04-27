محكمة جنايات الانبار: الإعدام والمؤبد بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الأحد، أربعة أحكام بالإعدام بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته، إذ ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت أربعة أحكام بالإعدام بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته وبحق نجله أيضا لاشتراكه في الجريمة".

كما أضاف البيان، أن" المدانَين أقدما على قتل المجنى عليه مع ثلاثة من أفراد أسرته من بينهم زوجته وأطفاله في قضاء هيت"، لافتا الى أنه "تم إصدار الأحكام بحق القاتل وفقاً للمادة 406 /1 / أ/ج/ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه وصدر الحكم بحق ابنه أيضا وفقاً للمادة نفسها من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون".