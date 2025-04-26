لجنة احتجاجات السليمانية: حكومة الإقليم لم تنفذ وعودها للكوادر التربوية

علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، ميران محمد صالح، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، على عدم تنفيذ وعود حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالمحتجين من الكوادر التربوية في الإقليم.

وقال صالح في حديث صحفي إن "حكومة الإقليم أصدرت خلال العام الماضي سلسلة من الوعود للكوادر التربوية المحتجة، بغرض إنهاء الإضراب وعودة الدوام الرسمي".

وأضاف أن "من بين تلك الوعود، كان توزيع قطع الأراضي، وتعيين المحاضرين المجانيين، والعمل على إعادة الترفيعات والعلاوات"، مبينًا أنه "بعد مرور أكثر من عام، لم تنفذ الحكومة أيًّا من تلك المطالب، رغم إصدار قوائم بأسماء المشمولين بقطع الأراضي من المعلمين والمدرسين، إلا أنه لم يستلم أحد قطعة أرض حتى الآن".

وأشار إلى أن "مشاكل الكوادر التربوية ما تزال قائمة دون حلول، مما يؤكد أن تلك الوعود كانت مجرد محاولة لامتصاص الغضب لا أكثر".

ومنذ منتصف أيلول 2023، تشهد محافظة السليمانية وعدد من مناطق إقليم كردستان، مثل حلبجة وكرميان ورابرين، احتجاجات واسعة من قبل الكوادر التربوية، تشمل المعلمين والمدرسين والمحاضرين المجانيين. تتمثل المطالب الأساسية للمحتجين في صرف الرواتب المتأخرة، بالإضافة إلى صرف العلاوات والترفيعات المهنية المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، وتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم.​

كما يطالب المحتجون بربط رواتبهم مباشرة بوزارة المالية الاتحادية في بغداد، بدلاً من الاعتماد على حكومة إقليم كردستان، وذلك لضمان انتظام صرف الرواتب. ورغم دعوات حكومة الإقليم للكوادر التربوية بإنهاء الإضراب والعودة إلى الدوام الرسمي، إلا أن المحتجين يصرون على الاستمرار في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.​