العراق يعزي إيران بضحايا انفجار ميناء رجائي

أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، عن خالص تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "وزارة الخارجية تعرب عن خالص تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف، أن "جمهورية العراق تقدم تعازيها إلى حكومة وشعب إيران، وتؤكد وقوفها إلى جانبهما في هذه اللحظات الأليمة، كما تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأشار البيان إلى، أن "العراق يجدد تأكيده على ضرورة تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الطارئة"، مؤكدًا، استعداده لتقديم أي دعم ممكن يسهم في تخفيف آثار هذه المأساة".