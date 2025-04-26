التربية: استرداد 5 مليارات دينار منذ مطلع العام الحالي

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، استرداد خمسة مليارات دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر جهود مديرية الشؤون القانونية ومكتب الوزير.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن المديرية نفذت الإجراءات بدقة استنادًا إلى تقارير المديريات العامة للتربية، وتوصيات اللجان التحقيقية، وأوامر التضمين المعتمدة رسمياً.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية.