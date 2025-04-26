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أمين بغداد يعلن قرب إطلاق مشروع حزام أخضر يحيط العاصمة


 

صرّح أمين بغداد عمار موسى، اليوم السبت، عن قرب إطلاق مشروع حزام أخضر يحيط العاصمة بغداد، إذ ذكر موسى في تصريح للوكالة الرسمية، إن هناك "توجهاً لإطلاق مشروع الحزام الأخضر بمساحة 940 دونماً يحيط بالعاصمة بغداد".

وأشار الى أن" أمانة بغداد شارفت على الانتهاء من البنى التحتية للاستفادة من مياه الصرف الصحي وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة للاستفادة منها بالمشروع وبعد اكتمال البنى التحتية ستنطلق بعملية الزراعة". 

كما أضاف: "منذ استلامنا لمهام عملنا في أمانة بغداد ركزنا على زيادة المساحات الخضراء، وأوقفنا تحويل أي مساحات خضراء أو مناطق مفتوحة داخل العاصمة بغداد الى أي فعاليات أخرى".

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