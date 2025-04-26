مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات مليون مواطن حتى الآن والتسجيل مفتوح يومي الجمعة والسبت

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، استمرار عمليات تحديث سجل الناخبين في جميع المحافظات، مشيرة إلى تسجيل ما يقارب مليون حالة تحديث حتى الآن، لافتة إلى أن التسجيل مفتوح يومي الجمعة والسبت، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عملية تحديث سجل الناخبين تجري حاليًا في مراكز التسجيل البالغ عددها نحو 1079 مركزًا في الرقعة الجغرافية الانتخابية، والتي باشرت أعمالها منذ 24 أو 25 من الشهر الماضي، وتستمر يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، بما في ذلك الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية".

وأوضح، أن "الهدف من تمديد فترة التحديث هو إتاحة الفرصة للموظفين وشرائح القطاع الخاص لتحديث بياناتهم، خصوصًا أن الحصول على البطاقة البايومترية ضروري للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

كما أشار جميل إلى، أن "مراكز التسجيل تسعى إلى رفع نسبة التحديث من خلال إرسال فرق جوالة إلى الجامعات ومؤسسات الدولة والتجمعات السكنية"، مبينًا، أن "المواطن يمكنه تحديث بياناته في أي مركز تسجيل حتى وإن كان من محافظة أخرى، حيث يمكنه الانتخاب في محافظته الأصلية يوم الاقتراع"، وأضاف، أن "المفوضية وصلت أمس الخميس، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، إلى نحو 890 ألف حالة تحديث وتسجيل، ومن المتوقع أن تكون الأعداد قد تجاوزت المليون بعد انتهاء الدوام الرسمي، خاصة مع اعتقاد البعض أن يوم أمس كان آخر موعد للتحديث، رغم استمرار العملية حتى 23 أيار".

وفيما يخص المناطق النائية، أكد جميل أن "المفوضية تسير فرقًا جوالة لتحديث بيانات السكان هناك، وكذلك النازحين، حيث تم تحقيق نسب عالية في هذا الملف"، مضيفًا، أن "عدد النازحين المسجلين في انتخابات 2021 بلغ 120 ألفًا، فيما انخفض في انتخابات 2023 لمجالس المحافظات إلى 42–45 ألفًا، ومن المرجح انخفاضه أكثر هذه الدورة بسبب عودة العديد من المواطنين إلى مناطق سكناهم الأصلية"