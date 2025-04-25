تيار الفراتين يجدد الثقة بمحمد شياع السوداني أمينا عاما له

جدد تيار الفراتين ، اليوم الجمعة ، الثقة بمحمّد شياع السوداني اميناً عاماً للتيار .

واكد التيار ، خلال مؤتمره السنوي العام ، الاستمرار في دعمِ الحكومةِ بتنفيذِ برنامجِها الحكوميّ، الذي حققَ نتائجَ متقدمةً في تحسينِ مستوى الخدمات، ومُحاربةِ الفساد، ودعم المشروعِ التنمويِّ الإصلاحيِّ الذي انطلقتْ بهِ الحكومة.

كما جدد التيار تأكيده ، اعتماد الثوابتِ القانونيةِ والدستوريةِ لدَعمِ النظامِ السياسيّ، واعتماد مَنهجِ استثمارِ الطاقاتِ الشبابية، وتمكينِ المرأة، بوصفِهِ المسارَ الأولَ الداعمَ للتنميةِ وبناءِ الدولة .

وشدد التيار ، على إعلان تجديدِ التمسّكِ بالثوابتِ الوطنية، والعملِ على ترسيخِ الهويّةِ العراقيّةِ الجامعة، بعيداً عنِ الطائفيةِ والمُحاصصة ، مؤكدا الانفتاح على جميعِ القوى الوطنيةِ الفاعلةِ لتشكيلِ جبهةٍ مدنيةٍ داعمةٍ لمشروعِ الدولة، وكذلك الاستمرار في منهجِ دَعمِ الأجهزةِ الأمنيةِ، وبناءِ القوّات المُسلّحة من أجلِ القيامِ بواجبِها، وفرضِ القانون.