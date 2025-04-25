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ماراثون "الفوضى" في البصرة.. فعالية "عبثية" تكشف سوء الإدارة وهدر المال العام - عاجل


في مشهد يعيد إلى الأذهان فضيحة "فوانيس رمضان" التي أثارت موجة غضب واسعة بسبب هدر المليارات على مشاريع تجميلية وهمية، تحولت فعالية "ماراثون البصرة"، التي نظمتها الحكومة المحلية ومديرية الشباب والرياضة، إلى كارثة تنظيمية كشفت حجم التخبط وسوء الإدارة واستمرار نزيف المال العام تحت لافتات شكلية لا تمت للرياضة أو للمجتمع بأي صلة.

وقال مواطنون في أحاديث مع وسائل الاعلام إن شوارع مركز المدينة قُطعت بشكل عشوائي ودون سابق إنذار أو خطة تنظيمية واضحة، ما تسبب باختناقات مرورية خانقة وعزل أحياء بأكملها، إضافة إلى تعطيل حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني، في تجاوز خطير لكل معايير الأمن والسلامة والالتزام بحقوق المواطنين.

وأكد الأهالي أن الماراثون خلا من أي رسالة إنسانية أو هدف رياضي حقيقي، واصفين إياه بـ"الواجهة الفارغة" التي فُرضت لإضفاء شرعية وهمية على صرف أموال طائلة دون جدوى، على غرار ما حدث سابقاً في مشروع "فوانيس رمضان"، الذي تحول إلى رمز للهدر وسوء أولويات الإدارة المحلية.

وأضاف المواطنون أن استخدام شواخص متساقطة وأشرطة بدائية بدلاً من تنظيم احترافي يعبر عن مدى الفوضى التي رافقت الفعالية، مشيرين إلى أن البصرة، مدينة الحضارة والكرامة، تستحق فعاليات تليق بمكانتها، لا تكراراً لمشاهد الهدر والعشوائية التي أصبحت سمة مميزة للفعاليات الرسمية في الآونة الأخيرة.

واختتم الأهالي بالقول إن مدينة البصرة بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لأولوياتها ومحاسبة كل من يحول الفعاليات المجتمعية إلى أدوات لاستنزاف المال العام تحت غطاء الرياضة أو التجميل أو أي عنوان آخر.

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ماراثون "الفوضى" في البصرة.. فعالية "عبثية" تكشف سوء الإدارة وهدر المال العام - عاجل
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