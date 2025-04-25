وفد حكومي عراقي يزور دمشق لتعزيز التعاون الأمني والتبادل التجاري

وصل، اليوم الجمعة، الى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،فقد ذكر بيان، أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".

كما أضاف أن "الوفد الرسمي مسؤولون عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية"، لافتا الى أن "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".

وتابع، أن مباحثات الوفد العراقي في دمشق ستؤكد دعم العراق لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وحرصه على استقرار سوريا باعتباره عاملا أساسيا في تعزيز الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة بشكل عام.