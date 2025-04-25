وزارة الداخلية تستثني طلبة المراحل المنتهية من نظام حجز البطاقة الوطنية الإلكتروني

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، باستثناء طلبة المراحل المنتهية من شرط الحجز الإلكتروني لإصدار البطاقة الوطنية، حيث ذكرت الوازرة في بيان، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن استثناء طلبة المراحل المنتهية، من شرط الحجز الإلكتروني عند تقديم طلبات إصدار البطاقة الوطنية".

كما دعت الوزارة، بحسب البيان: "الطلبة الى مراجعة دوائر قسم المعلومات المدنية لتقديم طلباتهم مباشرةً، مع إبراز ما يثبت كونهم في المراحل المنتهية".