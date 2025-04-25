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حالة الطقس: أمطار خفيفة وغبار مع انخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان، أن غدا السبت سيكون الطقس على العموم غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة ومتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنشط الرياح مسببة غبارا خفيفا يتحول في المساء الى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في المنطقة الجنوبية" ،مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت، كالتالي: السليمانية 28، ودهوك 30، واربيل وكركوك 32،  ونينوى 33، وصلاح الدين والانبار 34، وبغداد 35، وديالى وكربلاء المقدسة 36، وبابل 37 ، وواسط والديوانية 39، والنجف الأشرف 40، والمثنى 41، وميسان والبصرة 42، وذي قار 43".

وأضاف أن "طقس يوم الأحد سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في الاقسام الشرقية  من المنطقة الشمالية، ودرجة الحرارة مقاربة في العموم".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى وتكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

كما أوضح  البيان، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع هطول زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا".

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