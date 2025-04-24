السوداني يستقبل وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (24 نيسان 2025)، وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تضم كبار رؤساء المؤسسات الطبية العاملة في بريطانيا والدول الأوروبية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "ثمن زيارة وفد الجمعية، ووجّه بتقديم كلّ ما يحتاجه من مساعدة، استناداً للأمر الديواني الخاص بمساعدة الأطباء العراقيين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "فلسفة الحكومة التي تخصّ الواقع الصحي، وما أنجزته في مجال قانون الضمان الصحي وواقع البنى التحتية الصحية، واستكمال عشرات المشاريع المتلكئة، واعتماد أسلوب التشغيل المشترك للمستشفيات، وتوطين الصناعات الدوائية الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، ويشكل جزءاً حيوياً من الأمن الوطني".

وطرح وفد الجمعية، خلال اللقاء، بحسب البيان "مشروع عمل مشترك ومستدام في العراق للتدريب وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، بجانب تدريب الأطباء العراقيين على أداء امتحان الزمالة البريطانية وتقديم العمل التطوعي ضمن المؤسسات الصحية العراقية".