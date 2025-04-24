الأخبار

السوداني يستقبل وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا


استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (24 نيسان 2025)، وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تضم كبار رؤساء المؤسسات الطبية العاملة في بريطانيا والدول الأوروبية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "ثمن زيارة وفد الجمعية، ووجّه بتقديم كلّ ما يحتاجه من مساعدة، استناداً للأمر الديواني الخاص بمساعدة الأطباء العراقيين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "فلسفة الحكومة التي تخصّ الواقع الصحي، وما أنجزته في مجال قانون الضمان الصحي وواقع البنى التحتية الصحية، واستكمال عشرات المشاريع المتلكئة، واعتماد أسلوب التشغيل المشترك للمستشفيات، وتوطين الصناعات الدوائية الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، ويشكل جزءاً حيوياً من الأمن الوطني".

وطرح وفد الجمعية، خلال اللقاء، بحسب البيان "مشروع عمل مشترك ومستدام في العراق للتدريب وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، بجانب تدريب الأطباء العراقيين على أداء امتحان الزمالة البريطانية وتقديم العمل التطوعي ضمن المؤسسات الصحية العراقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يستقبل وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا
قوة من اللواء 57 بالحشد تنفذ عملية أمنية في الأنبار
رئيس الوزراء يعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الصادق (عليه السلام)
الديمقراطي الكردستاني ينفي وجود خلافات بين جناحي نيجيرفان ومسرور بارزاني
السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر
قناة NTV عراق تجري حوارا مع الشيخ جلال الدين الصغير حول اخر المستجدات السياسية
مصدر يكشف ملابسات اغتيال مواطن عراقي في سوريا
إدارة مرقد السيدة زينب (ع) تصدر توضيحًا بشأن إنزال "الراية الحمراء"
مجلس القضاء يخاطب محكمة تحقيق الكرخ بشأن محمد الدايني
وزارة الزراعة تضع شروط لإستيراد اللحوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك