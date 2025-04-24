الديمقراطي الكردستاني ينفي وجود خلافات بين جناحي نيجيرفان ومسرور بارزاني

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، وجود أي خلافات داخلية في صفوف الحزب بشأن توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان، مؤكدًا أن تأخر تشكيل الحكومة لا يرتبط بصراعات داخل الحزب.

وقال حسين في حديث صحفي إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود انقسام أو خلاف بين جناحي رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، غير صحيحة مطلقًا"، مؤكدًا أن "الحزب موحد وتُدار قراراته عبر المكتب السياسي والمجلس القيادي فقط".

وأشار إلى أن "تأخر تشكيل الحكومة يعود إلى خلافات ونقاط لم تُحسم بعد مع القوى الأخرى، وخاصة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وليس بسبب صراع داخلي داخل الحزب الديمقراطي".

وتشهد عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان تأخيرًا منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، وسط تباينات مستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصًا حول تقاسم المناصب السيادية والأمنية، وآليات إدارة المناطق المشتركة مثل كركوك وسنجار.

وكانت مصادر سياسية قد أشارت في فترات سابقة إلى فتور في العلاقة بين قيادات الحزب الديمقراطي، لا سيما جناحي نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، في ما يتعلّق بتوزيع الصلاحيات داخل الإقليم، وهو ما نفاه الحزب مرارًا.

ويأتي نفي شيرزاد حسين في ظل تصاعد التكهنات بشأن أزمة داخلية قد تُعيق مسار تشكيل الحكومة، في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات مالية وسياسية متراكمة، وضغوطًا خارجية بشأن ملفات النفط والتطبيع الداخلي.