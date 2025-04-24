أمانة بغداد تعلن استكمال إجراءات تأهيل 4 طرق رئيسة وتنفيذ 6 مجسرات

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن استكمال إجراءات تأهيل 4 طرق رئيسة وتنفيذ 6 مجسرات، مشيرة الى أن هناك توجيهات بالإسراع في استكمال مداخل العاصمة، إذ ذكر مدير عام المشاريع في الأمانة، يقظان الوائلي، للوكالة الرسمية، إن "خطة العام الحالي تتضمن حملة شاملة لاستكمال المشاريع المتوقفة، وانطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة، تتمثل بتأهيل المجسرات وتوسعة عدد من الشوارع الحيوية".

كما أوضح، أن "الخطة تتضمن حزمة مهمة لتطوير الشوارع الرئيسة، حيث تم استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإدراج مشاريع محمد القاسم، وصلاح الدين، وعقبة بن نافع، وشارع القناة، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان"، مبينا أن "هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري عن المواطنين".

كذلك أشار، إلى أن "أمانة بغداد، من خلال دائرة المشاريع، ستباشر قريباً بتنفيذ ستة مجسرات جديدة في محاور مهمة تشمل ساحة عنتر، وتقاطع الدرويش، وساحة 55، وساحة 83، وتقاطع بابل شارع بابل"، لافتاً إلى أن "العمل في مجسر ساحة 83 قد انطلق بالفعل، وحقق نسب إنجاز متقدمة، فيما تخضع باقي المشاريع للإحالة أو قيد توجيه الدعوات، وستُنجز خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل".

فيما تابع، ان "هناك توجيهات بالإسراع في استكمال مداخل بغداد، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ضمن مشاريع دائرة المشاريع، ومن المؤمل إنجازها خلال هذا العام".