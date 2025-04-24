وزير التعليم العالي: 43‎ بالمئة‎ من الملاكات التدريسية والوظيفية بالجامعات الحكومية والأهلية نسوية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن 43 ‎%‎ من الملاكات التدريسية والوظيفية بالجامعات الحكومية والأهلية نسوية، فيما بين أن الوزارة تواصل الجهود لدعم البرامج الدراسية التي تعطي خصوصية للمرأة، إذ ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي على هامش الملتقى الأول بعنوان: (إدماج المرأة في سوق العمل) الذي تستضيفه كلية التربية للبنات في جامعة بغداد، إن "المرأة حققت خطوات مهمة على طريق المشاركة التنموية وتحملت الأزمات في كل الظروف، وأثبتت حضورها في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والعلمية والأكاديمية، وجسدت إيجابية العمل الوظيفي، لاسيما في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وخير دليل على ذلك، أن جامعاتنا العراقية زاخرة بالملاكات والكفاءات النسوية التدريسية والوظيفية التي لا تقل نسبتها عن ‎ %43‎ من إجمالي أعداد التدريسيين بالجامعات الحكومية والأهلية".

وأضاف أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على توفير الدعم اللازم للكليات التي تختص بهذه الشريحة المهمة، وتسخير الإمكانات على وفق ما تحتاج إليه بناتنا الطالبات في خضم التخصصات التي تزخر عن مخرجات جامعية تنهض بمتطلبات سوق العمل وتلبي حاجة المجتمع ومن المتطلبات التربوية والأكاديمية".

وبين أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل بخطى ثابتة الجهود لدعم البرامج الدراسية التي تعطي خصوصية للمرأة وتخص مجالاتها على مستوى التدريس وتطوير المهارات وخدمة المجتمع"، مؤكدا أن "المرأة اليوم رائدة وفي العراق هي السيدة، وهناك من يعتقد مجاملة أن المرأة نصف المجتمع وأنا أعتقد هي (المجتمع) الشهداء خلفهم إما أم أو زوجة".