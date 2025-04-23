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محافظة كركوك: سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار مرض الحمى النزفية


 

صرّحت لجنة الأمراض الانتقالية في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية العاجلة لمنع تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة، فيما أشارت إلى أبرز تلك الإجراءات، إذ ذكر نائب محافظ كركوك، ورئيس لجنة الأمراض الانتقالية، ياوز حميد محمود، للوكالة الرسمية، إن "إدارة كركوك شرعت باتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة، وذلك بعد تسجيل أربع إصابات في كركوك".

وأضاف، أن "الإجراءات شملت منع تربية الحيوانات والمواشي داخل المدينة، واختيار أماكن بديلة لها، إلى جانب القضاء على ظاهرة الذبح العشوائي في بعض المناطق السكنية، وغلق محال القصابة غير المجازة رسمياً، وعدم السماح بالذبح إلا في المجازر الرسمية التي تشرف عليها دائرة صحة كركوك والمستشفى البيطري".

وأشار إلى، أن "لجان الرقابة الصحية، المؤلفة من دائرة صحة كركوك والمستشفى البيطري، بالإضافة إلى قيادة شرطة كركوك، ستعمل على مصادرة الحيوانات من أصحابها المخالفين، حفاظا على صحة المواطنين وضمان بيئة نظيفة وصحية، ولمنع انتشار الأمراض الانتقالية، ومنها الحمى النزفية".

من جانبه، قال مدير الرقابة الصحية في كركوك، سنان سليمان، إن "لجان الرقابة الصحية في المحافظة استنفرت بشكل كامل ضمن القطاعات الستة لمتابعة عمل المجازر الحكومية والمجازر المجازة رسمياً من قبل دائرة صحة كركوك على مدار 24ساعة، فضلاً عن تكثيف الحملات على محال القصابة، وغلق المخالفة منها للشروط الصحية، ولا سيما المحال التي تعتمد على لحوم تُذبح خارج المجازر الصحية".

وأوضح، أن "لجان الرقابة الصحية تواصل عملها الرقابي في الأسواق والمحال والمطاعم، وقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق أصحاب المحال المخالفين للشروط الصحية"، مؤكدا "ضرورة تعاون المواطنين للحد من هذه الظاهرة، وعدم شراء اللحوم إلا من المحال المجازة رسمياً والتي تلتزم بالشروط الصحية في عملها".

وأضاف، أن "لجنة الأمراض الانتقالية في كركوك تبحث أهمية الحفاظ على سلامة الصحة المجتمعية من خلال حماية البيئة والصحة العامة، ومعالجة ظاهرة وجود حظائر لتربية المواشي والأغنام والجاموس داخل الأحياء السكنية، لما لها من أثر سلبي في حياة المواطنين وصحتهم، والعمل على إيجاد بدائل من خلال إنشاء (مجمع حظائر للمواشي) خارج مركز المدينة".

وأكد سليمان "استمرار حملة مصادرة المواشي والأغنام والجاموس، وفرض غرامات مالية كبيرة، بالتعاون مع لجنة تنظيم المدينة، حفاظاً على سلامة أهالي كركوك والمظهر الحضاري للمحافظة".

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