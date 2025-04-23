وزير التجارة: ملتزمون بدعم الفلاحين وتسهيل تسويق محاصيلهم في الموسم الحالي

أكد وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، التزام الوزارة بدعم الفلاحين وتسهيل تسويق محاصيلهم في الموسم الحالي، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان، أن "الغريري استقبل محافظ واسط، محمد جميل المياحي وعدداً من فلاحي ومزارعي المحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بالموسم التسويقي للحنطة للعام الحالي"، لافتا الى أن "الوزير الغريري استمع إلى المطالب التي طرحها الفلاحون والمزارعون، وأكد التزامه بالاستجابة لها بما يحقق العدالة والمساواة لفلاحي جميع المحافظات".

كذلك شدد الوزير خلال اللقاء، بحسب البيان، على "دعمه الكامل للفلاحين وحرصه على ضمان حقوقهم"، لافتا الى "أهمية تذليل العقبات التي قد تواجههم والعمل على إيجاد حلول ناجعة لجميع التحديات".

كما أعرب الوزير عن "تفاؤله بأن يشهد الموسم الزراعي الحالي إنتاجية واعدة تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السلة الغذائية الوطنية، وتعزيز وفرة المنتجات في السوق المحلية".

بالمقابل، عبر وفد فلاحي ومزارعي واسط عن "شكرهم وامتنانهم للوزير بدعمه المتواصل لهم"، مؤكدين أن "هذا الدعم يمثل دعامة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني".