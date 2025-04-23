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رئيس الوزراء يرعى مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا بمجال الأمن ومكافحة الجريمة


 

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، فقد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة".

وأضاف البيان، أنه "وقع الاتفاقية عن العراق، وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، فيما وقعها عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا".

وتابع أن "الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الأمني، حيث تتضمن تعاون الطرفين في ما يخص مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر، والابتزاز وغيرها".

كما أوضح أنه "في إطار الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد استقبل وزير الداخلية الإسباني، مارلاسكا، الذي نقل تحيات رئيس الحكومة الإسبانية إليه، مؤكداً رغبة بلاده في المزيد من التعاون البناء مع العراق".

فيما لفت رئيس الوزراء، الى "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توطدت على مختلف الصعد والمستويات، بعد زيارته الى العاصمة مدريد في شهر تشرين الثاني الماضي"، مؤكداً "المضي في الشراكة الثنائية في مجالات عدة، في مقدمتها قطاع النقل".

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