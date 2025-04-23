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رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث سبل التعاون القضائي مع رئيس محكمة التمييز الكويتية


بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة التمييز الكويتية، المستشار عادل بورسلي الأفكار القضائية المشتركة بين البلدين، إذ ذكر القضاء في بيان، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، زار برفقة الوفد المرافق له قصر العدل الجديد في الكويت.

وأضاف البيان، أن "زيدان التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار ،عادل بورسلي وأعضاء المجلس، كما جرى خلال اللقاء، تبادل الأفكار القضائية المشتركة بين البلدين، كما قام بجولة في مبنى القصر والاطلاع على أروقته.

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث سبل التعاون القضائي مع رئيس محكمة التمييز الكويتية
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