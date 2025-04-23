الأنواء الجوية: أمطار وحرارة تصل 42 مئوية في الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتسجيل حرارة ال40 مئوية في عدد من المحافظات، حيث ذكر بيان، أن غدا الخميس سيكون الطقس على العموم غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية(الاقسام الجبلية منها)، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع في المنطقة الجنوبية".

كما ذكر أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد الخميس، كالتالي: بغداد وبابل وواسط 41، دهوك 30 والسليمانية 31، نينوى33 ،وكركوك 34، كربلاء المقدسة40 وديالى 39 ،النجف الاشرف والمثنى وميسان والبصرة42 .

وأضاف أن طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم الى صحوا احيانا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية(الاقسام الجبلية في محافظة السليمانية)، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد.

فيما لفت إلى أن "يوم السبت سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".

كذلك أوضح أن "الاحد القادم سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية،، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط الى(30)كم بالساعة مع فرصة لتصاعد غبار خفيف في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد".