المفوضية: حل 3 أحزاب سياسية لمخالفتها الشروط القانونية

حلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 3 أحزاب لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية، بينما بينت وصول عدد الأحزاب المسجلة أصوليا في المفوضية إلى 310 أحزاب.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الدائرة حلت 3 أحزاب سياسية، مشيراً إلى أن قرار الحل جاء بناء على طلب منها أو لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها".

وأضاف، أن "هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية، أو تسلمها إعانات من خارج العراق، أو ارتباطها بجهات أجنبية، عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة".

وأكد تحسين، أن الدائرة أجرت إحصائية وفقا لاختصاصاتها وتطبيقا للقانون والتزاما بواجباتها، من خلال تحرك فرق في بغداد والمحافظات، للقيام بشكل دوري بزيارة مقار الأحزاب السياسية، بينما تقوم الدائرة وفقا للقانون والنظام الداخلي، بتدقيق ملفات الأحزاب المنتهية ولايتها بغية تبليغهم أصوليا وورقيا بإجراء مؤتمر أصولي يمكن من خلاله السماح للحزب بالمشاركة في العملية الانتخابية".

وبين تحسين "وصول عدد الأحزاب المسجلة أصوليا في المفوضية إلى 310 أحزاب.